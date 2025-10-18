РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:27, 18 Октябрь 2025 | GMT +5

    Неосвоенные средства нужно направить на субсидирование ипотеки — депутат

    На этой неделе Правительство приняло решение в два раза увеличить объёмы ипотечного кредитования, чтобы сделать жильё более доступным для населения. Депутат Мажилиса Абил Еркин Аманжолулы в подкасте агентства Kazinform BIZDIÑ ORTA рассказал, почему была поднята эта инициатива и как она будет реализована.

    Коллаж: Kazinform / Freepik

    — Решение Правительства, принятое на днях, является временной экстренной мерой до конца года. Недавно Национальный банк повысил базовую ставку до 18%. По этому поводу мнения разделились, но основная цель — сдержать инфляцию. Мы все понимаем, что повышение базовой ставки ведёт к удорожанию всех кредитов в банках. Сейчас многие банки приостановили выдачу ипотечных займов, потому что к 18% базовой ставке добавляется банковская прибыль, а затем ещё и уровень инфляции. В результате общая процентная ставка становится настолько высокой, что люди просто не оформляют ипотеку. Поэтому ипотечный рынок фактически остановился, — сказал депутат в подкасте агентства Kazinform BIZDIÑ ORTA.

    Он отметил, что жильё — вторая по значимости потребность после продуктов питания, поэтому этот вопрос нужно решать оперативно и сохранить доступность ипотеки.

    — С нового года у нас вступит в силу новый закон о банковской деятельности, и тогда ситуация изменится. Но до Нового года ещё есть время. Поэтому, чтобы удержать ипотечный рынок, Правительство приняло такие меры. На мой взгляд, выход из сложившейся ситуации — это направить неосвоенные до конца года бюджетные средства на субсидирование ипотечных кредитов. Не могу сказать, какой именно механизм будет использован, так как решение принято только вчера. Но я считаю, нужно срочно найти свободные средства и направить их на субсидирование, — отметил Еркин Аманжолулы.

    Ранее в подкасте Абил Еркин Аманжолулы высказал мнение о необходимости прекратить использование средств из Нацфонда и возложить часть ответственности на банки. 

