Неопределенность с тарифами ставит под удар мировую индустрию производства одежды

Сейчас никто точно не знает, как изменится тарифная политика США. Из-за этого правительства, работодатели и профсоюзы не понимают, что делать дальше. Фабрики не могут правильно планировать закупки и производство, из-за чего рискуют не выполнить свои обязательства перед рабочими. Если фабрики закроются, больше людей будут работать в неофициальном секторе, где нет защиты труда.

Из-за такой ситуации инвестиции откладываются, что может ухудшить условия труда и безопасность. Например, в Пакистане недавно была жара до 50 °C, но без инвестиций не смогли защитить рабочих от жары.

Повышение тарифов США до 35% для Бангладеш вызывает страх роста безработицы — фабрики отменяют или задерживают заказы.

Рабочие в Камбодже, Вьетнаме и других странах Юго-Восточной Азии боятся ухудшения условий труда, сокращения рабочих часов и зарплат из-за давления брендов, которые перекладывают расходы на фабрики.

В глобальном масштабе нынешняя неопределенность с тарифами может обрести угрожающие масштабы: сокращение заказов чревато ростом неформального сектора, ухудшением условий труда и остановкой инвестиций в безопасность. В такой ситуации критически важно поддержание программ мониторинга, укрепление социальных диалогов и совместные усилия брендов, правительств и международных организаций, отметили в МОТ.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп намерен ввести 10–15% пошлины для более чем 150 стран.