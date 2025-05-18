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    14:25, 18 Май 2025 | GMT +5

    Неофициальный саммит глав государств ОТГ пройдет в Будапеште

    Неофициальный саммит глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) состоится 20–21 мая 2025 года в столице Венгрии — городе Будапешт, передает агентство Kazinform.

    отг
    Фото: Kazinform

    Саммит пройдет по приглашению Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В нем примут участие Президенты стран-членов ОТГ — Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана. Также в саммите примут участие представители стран-наблюдателей при ОТГ и Генеральный секретарь Организации.

    Впервые неофициальный саммит в истории ОТГ будет проходить на территории страны-наблюдателя.

    Проходящий под темой «Точка пересечения Востока и Запада», мероприятие предоставит главам государств возможность обсудить продвижение сотрудничества по приоритетным направлениям, а также обменяться мнениями по актуальным региональным и глобальным вопросам.

    По итогам саммита планируется принятие Будапештской декларации, подтверждающей общее будущее и стратегический курс ОТГ, а также одобрение ряда важных решений и инициатив.

    Накануне неформального саммита в Будапеште соберётся Совет министров иностранных дел ОТГ для согласования повестки дня саммита и проработки документов, выносимых на рассмотрение глав государств.

    Теги:
    Организация тюркских государств ОТГ Тюркский мир Венгрия
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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