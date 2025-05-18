Неофициальный саммит глав государств ОТГ пройдет в Будапеште

Саммит пройдет по приглашению Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В нем примут участие Президенты стран-членов ОТГ — Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана. Также в саммите примут участие представители стран-наблюдателей при ОТГ и Генеральный секретарь Организации.

Впервые неофициальный саммит в истории ОТГ будет проходить на территории страны-наблюдателя.

Проходящий под темой «Точка пересечения Востока и Запада», мероприятие предоставит главам государств возможность обсудить продвижение сотрудничества по приоритетным направлениям, а также обменяться мнениями по актуальным региональным и глобальным вопросам.

По итогам саммита планируется принятие Будапештской декларации, подтверждающей общее будущее и стратегический курс ОТГ, а также одобрение ряда важных решений и инициатив.

Накануне неформального саммита в Будапеште соберётся Совет министров иностранных дел ОТГ для согласования повестки дня саммита и проработки документов, выносимых на рассмотрение глав государств.