+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 429.99 EUR 492.25
RUB 5.94 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Неочищенная дорога стала одной из причин смертельного ДТП в Павлодарской области

16 Ноября 2021 13:10
Поделиться:
Неочищенная дорога стала одной из причин смертельного ДТП в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сотрудник дорожно-эксплуатационного предприятия, будучи ответственным за содержание автомобильной дороги - расчистку от наледи, нарушил правила, что могло привести к аварии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Водитель «Nissan Sanny» погиб в ДТП после столкновения с автобусом «Паз» в Карагандинской области
На Экибастузской ГРЭС-1 завершены ремонтные работы Павлодарка попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе ДТП с тремя авто произошло в Актюбинской области

«В ходе досудебного расследования установлено, что 14 ноября сотрудник дорожно-эксплуатационного предприятия, будучи ответственным за содержание автомобильной дороги, нарушил действующие на транспорте правила, не организовав работу по очистке трассы от наледи, что повлекло по неосторожности смерть двух лиц. По данному факту начато досудебное расследование по статье 353 части 4 УК Республики Казахстан», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Напомним, 14 ноября, в 10.40, на 72-м километре автодороги Павлодар – Успенка - граница РФ произошло дорожно-транспортное происшествие - столкновение автомашин «ВАЗ 21074» и «Фольксваген Пассат». В результате ДТП два человека от полученных повреждений скончались на месте происшествия, еще двое с травмами госпитализированы в больницу.

Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #ДТП   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Новости по теме
Водитель «Nissan Sanny» погиб в ДТП после столкновения с автобусом «Паз» в Карагандинской области
На Экибастузской ГРЭС-1 завершены ремонтные работы
Павлодарка попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе
ДТП с тремя авто произошло в Актюбинской области
Популярное
1 Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
2 Подписано постановление о ревакцинации против КВИ в Казахстане
3 Оформлявший кредиты на казахстанцев серийный аферист задержан в Караганде
4 Полиция Алматы обратилась к жителям из-за интернет-мошенников
5 Двух замерзающих костанайцев в степи нашли спасатели
6 Астанчанин продал арендованную машину
Читайте также
Аферисты перевели деньги со счетов пятерых казахстанцев
Подростки-вандалы испортили остановку в Атырау
Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
Подписано постановление о ревакцинации против КВИ в Казахстане
Оформлявший кредиты на казахстанцев серийный аферист задержан в Караганде
Полиция Алматы обратилась к жителям из-за интернет-мошенников
Двух замерзающих костанайцев в степи нашли спасатели
Астанчанин продал арендованную машину
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив