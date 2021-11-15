Два пенсионера погибли в ДТП в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области лоб в лоб столкнулись две легковушки, водитель и пассажирка погибли на месте, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«14 ноября в 10:40 на 72-м километре автодороги Павлодар – Успенка - граница РФ» 70-летний водитель автомашины марки «ВАЗ 21074», не выбрав безопасную скорость движения, в условиях гололёда совершил лобовое столкновение с автомашиной «Фольксваген Пассат». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 70-летняя пассажир автомашины «ВАЗ 21074» от полученных повреждений скончались на месте происшествия», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

49-летний водитель и 19-летний пассажир автомобиля «Фольксваген Пассат» с травмами госпитализированы. Начато досудебное расследование по статье 345 часть 4 УК Республики Казахстан «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

«Автомашины водворены на специализированную штрафную стоянку, - рассказали в ведомстве. - Одной из причин данного ДТП, возможно, стало ненадлежащая организация по уборке снега ТОО «Казахавтодор». В рамках досудебного расследования также рассматривается вопрос о привлечении к ответственности организации, обслуживающей данную автодорогу».