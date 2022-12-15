Необычный перформанс устроили экозащитники при встрече с руководством «АрселорМиттал Темиртау»

15 Декабря 2022, 14:42

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Необычный перформанс устроили экозащитники во время встречи руководства АО «АрселорМиттал Темиртау» с общественностью города. Директор ЭкоМузея Дмитрий Калмыков публично начал вешать себе лапшу на уши после отчета представителей градообразующего предприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Известный в Караганде экоактивист хотел показать то, что они не верят ни одному слову в отчете.

«На встрече в Темиртау руководство «АрселорМиттал Темиртау» в очередной раз рассказывало, как снижается воздействие их предприятия на окружающую среду, какие разные природоохранные мероприятия они проводят и как это снизит выбросы. Но, к сожалению, экологическая общественность слушает это уже десятки лет. Уже третий десяток лет пошел, как мы это слушаем, а реального снижения выбросов нет. Ни глазами, ни носом, ни отчетами не чувствуется и не подтверждается снижение их выбросов. Они заявили, что на 20% снизили выбросы пыли. Каким образом? Сами в октябре просили у государства разрешение на большее количество выбросов. Все это неправда. Это все недостоверные сведения и «АрселорМиттал Темиртау» водит общественность за нос, поэтому мы сегодня на встрече показали наше отношение к таким рассказам и повесили вот эту вот «арселоровскую» лапшу себе на уши», - прокомментировал Дмитрий Калмыков.

По мнению экоактивиста, руководителям предприятия просто надо соблюдать казахстанское законодательство, выполнять требования экологического кодекса, допустить общественность внутрь комбината.

«Мы им поможем найти все их учтенные источники выбросов и можно сделать комбинат чище, потому что другие заводы «АрселорМиттала» за это же время, за три десятка лет в Европе, в США, по всему миру, даже в Африке снизили выбросы практически на 90%, в среднем по 5% в год. У нас ничего подобного не происходит. Нужны кардинальные изменения», - дополнил общественник.