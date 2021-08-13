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Необычный центр развития детей построят в ВКО

13 Августа 2021 19:05
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Необычный центр развития детей построят в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - Даниал Ахметов встретился с руководителями управлений образования, культуры, спорта и строительства и обсудил масштабный проект научно-творческого центра «Зерде», аналогов которому нет в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

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Название центра выбрано не случайно, ведь в переводе с казахского языка оно означает «Познание». А уникальность научно-творческого центра в том, что в одном месте будут сосредоточены научные лаборатории, музейные экспозиции и творческие классы.

По словам главы области, теперь дети региона смогут заниматься изучением искусственного интеллекта, квантовой физики, космоса. И делать это они будут на самом передовом мировом оборудовании.

«Возможно, мы с вами станем свидетелями маленьких, но очень важных научных открытий, сделанных детьми. Ребята обязательно должны заниматься наукой, нужно мотивировать их и вдохновлять», - отметил Даниал Ахметов.

Также в центре предусмотрено 18 научных лабораторий, ремесленные, художественные и кулинарные мастерские, музыкальные классы, спортивные и игровые залы. Причём в них смогут заниматься не только дети, но и взрослые. Кроме того, для самых маленьких посетителей будет зал, который позволит им окунуться в мир динозавров, джунглей и сказочных историй. Обязательно будут музеи археологии, искусств и народного творчества.

«Нужно, чтобы жители и гости области узнали как можно больше из истории и традиций народов Казахстана. Мы предусмотрим возможность трансформации некоторых залов, чтобы менять экспозиции, устраивать что-то новое и интересное для наших детей и их родителей», - подчеркнул глава региона.

Отметим, что «Зерде» планирует стать тем местом, куда можно будет прийти всей семьей и с удовольствием провести день. В этой связи аким ВКО Даниал Ахметов порекомендовал представителям управлений при обновлении проекта попытаться сделать этот центр еще более увлекательным и предугадать, что будет интересно детям.


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#Восточно-Казахстанская область   #Образование   #Строительство  
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