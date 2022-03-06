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    18:56, 05 Март 2022 | GMT +6

    Необычное фото Касым-Жомарта Токаева появилось в Сети

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фото будущего Президента РК Касым-Жомарта Токаева, сделанное в Пекине в 1986 году, опубликовала пресс-служба Главы государства. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «А вы знали, что 01 большой любитель настольного тенниса. В свое время он 13 лет возглавлял Федерацию настольного тенниса Казахстана. На фото будущий Президент Казахстана принимает участие в турнире по настольному теннису среди дипломатического корпуса», - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram -канале «Борт №1».

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