Необычное фото Касым-Жомарта Токаева появилось в Сети

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фото будущего Президента РК Касым-Жомарта Токаева, сделанное в Пекине в 1986 году, опубликовала пресс-служба Главы государства. Об этом передает МИА «Казинформ».

«А вы знали, что 01 большой любитель настольного тенниса. В свое время он 13 лет возглавлял Федерацию настольного тенниса Казахстана. На фото будущий Президент Казахстана принимает участие в турнире по настольному теннису среди дипломатического корпуса», - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram -канале «Борт №1».