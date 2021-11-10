Необычная погоня в Алматы: полицейские преследовали лошадей по проспекту Аль-Фараби
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водители Алматы сняли на видео преследование полицейскими скачущих лошадей по проспекту Аль-Фараби, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Видео было опубликовано в сети . На кадрах видно, как по центру дороги скачут две лошади, за ними едет патрульное авто с включенными проблесковыми маячками: «Погоня. Сегодня утром по Аль-Фараби, две черные «феррари» против жолпол», - подписали ролик очевидцы.
Многие пользователи в комментариях отреагировали на это с юмором.
В департаменте полиции ответили, что 10 ноября в 7:00 часов утра сотрудниками отделения природоохранной полиции ОМПС УП Бостандыкского района домашние животные (лошади) были отогнаны на частный земельный участок, находящийся в микрорайоне «Карагайлы», с целью выявления владельцев.
«Позже выявлены владельцы домашних животных, в отношении которых составлен административный протокол по статье 505 КРКобАП, они подвергнуты к административному взысканию в виде штрафа, а также проведена профилактическая беседа о недопущении повторного правонарушения впредь. Со слов владельца домашних животных, ночью лошади выбежали из закрытого ограждения, он обещает впредь не нарушать правила содержания и выпаса домашних животных», - пояснили в пресс-службе департамента полиции города.
Недавно в сети обсуждали фотографии разгуливающих по улицам Алматы лошадей. Тогда в полиции также сообщили , что хозяин животных был привлечен к административной ответственности.
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