26 Июля 2022 20:54

Необоснованный доход за комуслуги в 120,6 млн тенге выявили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Для жителей Сарысуского района Жамбылской области снизили тарифы на тепло, воду и канализацию после проверки Антимонопольным ведомством деятельности поставщика коммунальных услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Жамбылской области, анализ исполнения тарифных смет и инвестиционных программ КГП «Жанатас – су - жылу» по итогам 2021 года показал нарушения.

«Установлено несоблюдение субъектом требований статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», - сообщила главный специалист департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Жамбылской области Бахыт Шералиева. - В частности, по исполнению утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы. Сумма необоснованного дохода КГП «Жанатас – су - жылу» составила за 2021 год с учетом ставки рефинансирования 120,6 млн тенге».

В связи с этим департамент Комитета по регулированию естественных монополий утвердил временные компенсирующие тарифы.

На 11,78% снижены услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией в размере 3 115,01 тенге/Гкал без НДС. На 29,86% снижены услуги по подаче воды по распределительным системам в размере 31,06 тенге/м3 без НДС. И на 20,86% снижены услуги по отводу сточных вод в размере 14 тенге/м3 без НДС.

«Тарифы определены сроком действия на два года, с 1 сентября 2022 года по 1 сентября 2024 года», - уточнила спикер.