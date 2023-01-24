Необоснованного роста тарифов на комуслуги в Алматы не будет - монополист

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства нацэкономики РК по Алматы Асель Буденеева на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщила, что в стране началась реализация программы «Тариф в обмен на инвестиции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Асель Буденеева отметила, что эта программа направлена на сокращение износа сетей до 15 % до 2029 года. По ее словам, в городе наблюдается достаточно высокий износ основных средств и сетей субъектов естественных монополий. Более 50 % в сферах водоснабжения и водоотведения, и более 60 % в сферах тепло- и электроэнергетики.

Спикер также заметила, что уровень роста тарифа у каждого субъекта будет рассмотрен индивидуально. На данный момент проводятся расчеты и анализы.

«Сейчас мы не можем сказать какой будет рост, но в любом случае необоснованного роста тарифов не будет допущено. Каждая заявка будет рассматриваться очень тщательно», - сказала она.

Она пояснила, что оценка влияния на тариф зависит от сферы, так, например, в сферах водоснабжения и водоотведения прогнозируется наибольшее влияние дополнительных инвестиций на тариф, потому что тарифы в ГКП на ПХВ «Алматы Су» одни из самых низких не только в Алматы, но и по Казахстану.

Кроме того, влияние зависит от текущего уровня износа оборудования и сетей, сложности проводимых работ (ремонты и реконструкции), рыночных цен на материалы и работы по сферам.

«На данный момент, мы наблюдаем что стоимость ремонта одного километра сетей в сферах теплоснабжения и водоотведения значительно выше, чем в сфере передачи электроэнергии. Таким образом, влияние на тариф в каждой сфере будет индивидуальным. Для получения максимального эффекта от проводимых реформ, необходимо изменить подходы в регулировании деятельности монополистов, которые предусматривают объединение ряда государственных монополистов в единый орган, что позволит оптимизировать эксплуатационные затраты и повысит инвестиционную привлекательность», - сообщила Асель Буденеева.

Таким образом, в целях развития систем тепло- и водоснабжения, водоотведения необходим поэтапный отказ от бюджетного субсидирования с эффективным переходом к рыночным механизмам финансирования.

Данные меры будут достигнуты за счет оптимизации затрат, повышения инвестиционной привлекательности, пересмотра уровней тарифов.

Ожидаемым эффектом от предпринимаемых мер по снижению износа сетей и привлечению инвестиций является снижение нормативных потерь в сетях, количества внеплановых отключений и аварий, увеличение сроков эксплуатации модернизируемых объектов, обеспечение бесперебойности оказываемых услуг.

В декабре прошлого года Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров информировал, как в стране изменятся тарифы на комуслуги в связи с износом сетей.