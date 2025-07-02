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    12:11, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Необоснованное расходование более 1,2 млрд тенге предотвратили в Балхаше

    Прокуратура города Балхаша Карагандинской области в рамках надзора за законностью в сфере государственных закупок предотвратила необоснованное расходование бюджетных средств на сумму свыше 1,2 млрд тенге. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Прокурор
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    С начала 2025 года по инициативе прокуратуры отменены шесть процедур госзакупок на общую сумму более 3 млрд тенге. Основанием для вмешательства стали выявленные нарушения, в том числе завышение сметной стоимости, включение в конкурсную документацию экономически необоснованных объемов работ и иные факты, создающие риск неэффективного использования бюджетных средств.

    — Экономия позволит направить сбережённые средства на решение актуальных социальных задач города, — добавили в прокуратуре.

    Ранее  сообщалось, что мажилисмен подаст в Генпрокуратуру четыре заявления по фактам хищения бюджетных средств.

    Теги:
    Бюджет Закон и право Регионы Казахстана Регионы Карагандинская область Прокуратура
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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