Необоснованное расходование более 1,2 млрд тенге предотвратили в Балхаше

С начала 2025 года по инициативе прокуратуры отменены шесть процедур госзакупок на общую сумму более 3 млрд тенге. Основанием для вмешательства стали выявленные нарушения, в том числе завышение сметной стоимости, включение в конкурсную документацию экономически необоснованных объемов работ и иные факты, создающие риск неэффективного использования бюджетных средств.

— Экономия позволит направить сбережённые средства на решение актуальных социальных задач города, — добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что мажилисмен подаст в Генпрокуратуру четыре заявления по фактам хищения бюджетных средств.