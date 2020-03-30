Необоснованное наказание за нарушение карантина можно оспорить в суде – Марат Бекетаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необоснованное наказание за нарушение карантинного режима можно оспорить в суде. Об этом на брифинге заявил министр юстиции РК Марат Бекетаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если сомнения остаются, но составляется протокол - не надо делать из этого трагедии. Нарушение карантинного режима, это такое правонарушение, которое обязательно рассматривается в суде. Пусть дистанционно, но рассматривается в суде», - сказал Марат Бекетаев.

Для этого, как отметил глава Минюста, необходимо спросить у полицейского, в каком суде будет рассматриваться это административное дело.

«Потом уже в суд представить свои аргументы - дополнительные доказательства, на это будет дополнительное время. Суд примет решение, учитывая все обстоятельства конкретного дела», - добавил Марат Бекетаев.