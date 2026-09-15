Необычный улов: рыбак достал из озера сумку с патронами в Алматы

Рыбак обнаружил сумку с патронами во время рыбалки на озере «Маяк» в Турксибском районе Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Около 17:30 на пульт «102» поступило сообщение о находке. Мужчина рыбачил на городском озере, закинул удочку и почувствовал, что крючок зацепился за тяжелый предмет. Вместе с леской из воды он вытащил сумку, внутри которой находились патроны.

На место незамедлительно прибыла оперативно-следственная группа управления полиции Турксибского района.

— Боеприпасы изъяты. Назначена баллистическая экспертиза. Специалистам предстоит установить происхождение и принадлежность обнаруженных патронов, — сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Напомним, недавно боеприпас обнаружили перед вылетом из Шымкента в Жезказган. Женщина утверждает, что не знает, как он оказался в ее сумке.