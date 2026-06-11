Необычный рекорд установили в финальной серии НБА сезона-2025/26

«Нью-Йорк Никс» сотворили величайший камбэк в истории финалов НБА, отыграв «-29» у «Сан-Антонио Сперс», передает корреспондент агентства Kazinform.

Четвертый матч финальной серии завершился сенсационной победой ньюйоркцев со счетом 107:106, что позволило им укрепить лидерство в серии (3:1).

По ходу матча «Сперс» контролировали игру и к большому перерыву вели с преимуществом в 27 очков. В третьей четверти разница в счете достигала 29 очков — 81:52.

Однако хозяева паркета не сдались и инициировали мощный рывок, набрав 13 безответных очков подряд, что позволило сократить отставание до «+15» перед финальным отрезком. В заключительной двенадцатиминутке «Сан-Антонио» полностью упустил игровой контроль, позволив «Нью-Йорку» вырвать победу на последних секундах матча.

— Мы оказались в крайне затруднительном положении, смазав несколько ключевых бросков. Это, мягко говоря, разочаровывает, — прокомментировал упущенную победу главный тренер «Сперс» Митч Джонсон.

По данным статистики НБА, этот матч стал самым крупным камбэком в истории финальных серий лиги. Ранее рекорд принадлежал «Бостон», который в финале 2008 года отыграл 24 очка в матче против «Лейкерс».

Во всей истории плей-офф НБА данный результат стал вторым в истории. Абсолютный рекорд удерживает «Лос-Анджелес Клипперс», отыгравший 31 очко у «Голден Стэйт» в первом раунде плей-офф 2019 года.

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