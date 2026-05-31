«Каспий» впервые в истории стал чемпионом Казахстана по баскетболу

В Астане состоялся решающий матч чемпионата Казахстана по баскетболу между одноименным столичным коллективом и «Каспием» из Актау, передает Kazinform.

Финальная серия плей-офф чемпионата Казахстана по баскетболу между «Астаной» и «Каспием» выдалась упорной. Для определения победителя первенства страны потребовалось провести все пять отведенных регламентом матчей.

Первые две игры согласно жеребьевке прошли в Астане и уже здесь, будучи гостевой командой, «Каспий» сделал весомую заявку на титул, одержав оба раза победы 74:72 и 89:85. Когда финальная серия переехала в Актау, ситуация резко изменилась и уже «Астана» в гостях обыграла «Каспий» два раза 68:53 и 79:71.

Решающий матч серии и всего сезона состоялся в Астане. В напряженном поединке «Каспий» сломил сопротивление именитого соперника и сумел вырвать историческую победу в матче со счетом 89:87, таким образом впервые выиграв титул чемпионов Казахстана.

Для БК «Астана» серебро национального первенства стало вторым в истории, также эта команда 12 раз выигрывала чемпионат Казахстана.

Добавим, что «Каспий» сделал золотой дубль, завоевав в сезоне-2025/26 Кубок Казахстана. Осенью 2025 года «Каспий» также впервые в своей истории стал обладателем Кубка Казахстана.

Напомним, что плей-офф чемпионата Казахстана «Астана» играла без главного тренера Рамунаса Цвирка, который ушел из жизни в апреле 2026 года.