Необычная ферма в Жетысу: зачем разводят более полутора тысяч ослов

Необычная ферма по разведению ослов в Каратальском районе области Жетысу привлекла внимание после публикаций в соцсетях. Пользователи утверждают, что животных со всего Казахстана якобы отправляют в Китай для производства косметической продукции. Корреспондент Kazinform запросил официальный комментарий в управлении сельского хозяйства области Жетысу.

Там сообщили, что все содержащиеся на данной ферме животные зарегистрированы в установленном законодательством порядке.

По информации, распространяемой в социальных сетях, на ферму привозят ослов из разных регионов Казахстана. Авторы публикаций также утверждают, что впоследствии животных якобы экспортируют в Китай. Вместе с тем официального подтверждения этой информации на сегодняшний день нет.

В ведомстве напомнили, что содержание и регистрация ослов регулируются действующим законодательством.

— Согласно приказу министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 7-1/68 «Об утверждении Правил идентификации сельскохозяйственных животных», ослы, наряду с крупным и мелким рогатым скотом, лошадьми, верблюдами и свиньями, подлежат обязательной идентификации и регистрации, — сообщили в управлении.

По данным государственной информационной системы «База данных идентификации сельскохозяйственных животных», в селе Ескельды би Ескельдинского сельского округа, расположенном недалеко от города Уштобе Каратальского района, официально зарегистрированы две крупные группы ослов.

Так, на ТОО Jixiang International Trade Import & Export Co., Ltd зарегистрировано 1 199 ослов, еще 351 животное числится за другим физическим лицом. Таким образом, в одном населенном пункте официально зарегистрировано 1 550 ослов.

Кроме того, в управлении подчеркнули, что в текущем году все зарегистрированные животные были вакцинированы против сибирской язвы в рамках обязательных ветеринарно-профилактических мероприятий.

При этом в ведомстве не уточнили, для каких целей разводят ослов и осуществляется ли их экспорт за пределы Казахстана. Официальной информации, подтверждающей использование животных для производства косметической продукции, также не представлено.

Ранее сообщалось, что ослы погибли от голода в Жамбылской области.