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Необходимость законодательной защиты граждан от травли в интернете отметил Глава государства

1 Сентября 2020 12:46
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Необходимость законодательной защиты граждан от травли в интернете отметил Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил защитить граждан от травли в интернете, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Глава государства, выступая с Посланием народу Казахстана, отметил важность принятия новых мер по защите прав человека.

«Для меня эта проблема является приоритетной. Как и весь мир, Казахстан тоже столкнулся с незащищенностью граждан от травли в Интернете. В первую очередь от этого страдают дети, они особенно остро воспринимают интернет-травлю, которая, к сожалению, иногда приводит к печальным последствиям», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что настало время принять законодательные меры по защите граждан от кибербуллинга.


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#Послание Президента РК-2020  
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