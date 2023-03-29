Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Необходимость уделения особого внимания развитию туризма отметил Касым-Жомарт Токаев

Серик Сабеков
29 Марта 2023, 11:02
Необходимость уделения особого внимания развитию туризма отметил Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Особого внимания Правительства и Парламента заслуживает развитие туризма. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Потенциал этой отрасли до конца не раскрыт. В стране есть привлекательные туристические объекты, но они все еще малодоступны», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что для серьезного прорыва в данной отрасли в первую очередь необходимо комплексное решение инфраструктурных вопросов и кардинальное повышение качества сервиса.

«Требуется создать такие условия, чтобы предприниматели видели в сфере туризма широкие перспективы. Эффективность этой работы следует оценивать по объему частных инвестиций в сектор, числу внутренних и иностранных туристов», - добавил Касым-Жомарт Токаев.


Президент Казахстана   Туризм  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
ООН: «Зеленая» индустриализация – путь к прорыву в сфере развития
ООН: «Зеленая» индустриализация – путь к прорыву в сфере развития
9 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
9 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
9 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»
9 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО