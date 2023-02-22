Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Необходимость строительства второй нитки газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» отметил глава Минэнерго

Автор:  
Серик Сабеков
22 Февраля 2023, 11:30
Необходимость строительства второй нитки газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» отметил глава Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В текущем отопительном периоде главная газовая артерия «Бейнеу-Бозой-Шымкент работает сверх проектной мощности. Об этом заявил министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вместе с тем необходимо отметить, что в текущем отопительном периоде главная газовая артерия «Бейнеу-Бозой-Шымкент», обеспечивающая газом южные и центральные регионы страны, работает сверх проектной мощности, или 106%», - сказал Болат Акчулаков.

В этой связи, как отметил министр, для бесперебойного обеспечения газом страны необходимо строительство второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент».

Ранее сообщалось, что в целях увеличения пропускных мощностей газотранспортной системы АО «НК «QazaqGaz» реализует ряд крупных инфраструктурных проектов.


Правительство РК   Нефть   Минэнерго РК   Газификация  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны