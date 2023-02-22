Необходимость строительства второй нитки газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» отметил глава Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В текущем отопительном периоде главная газовая артерия «Бейнеу-Бозой-Шымкент работает сверх проектной мощности. Об этом заявил министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вместе с тем необходимо отметить, что в текущем отопительном периоде главная газовая артерия «Бейнеу-Бозой-Шымкент», обеспечивающая газом южные и центральные регионы страны, работает сверх проектной мощности, или 106%», - сказал Болат Акчулаков.

В этой связи, как отметил министр, для бесперебойного обеспечения газом страны необходимо строительство второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент».

Ранее сообщалось, что в целях увеличения пропускных мощностей газотранспортной системы АО «НК «QazaqGaz» реализует ряд крупных инфраструктурных проектов.