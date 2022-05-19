19 Мая 2022 18:28

Необходимость реформирования судебной системы назрела - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Важным приоритетом остается обеспечение открытого и справедливого правосудия. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями отечественного бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первый вопрос – кадровый, поскольку без совершенствования принципов отбора судей все усилия в этом направлении по умолчанию будут малоэффективными. Сейчас в судебной системе работает более двух тыс. судей. С начала года судьями стали около 50 юристов-практиков не из судебной системы, пришедших из других сфер. Прогресс есть, но он недостаточен. Необходимо серьезно ускориться», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Второй важный аспект – принципы правосудия.

«Гарантия судебной защиты частной собственности и интересов является базовым условием для развития экономики и привлечения инвестиций, то есть обеспечения общего прогресса страны. В Казахстане признаются и равным образом защищаются государственная и частная собственность – это положение закреплено в Конституции. Однако зачастую на практике у нас в приоритете защита интересов отдельных государственных органов, которые иногда ошибочно понимают как интересы государства. С внедрением административной юстиции мы смогли переломить данную тенденцию, но работы еще много», - считает Глава государства.

Также Президент заявил, что при отправлении правосудия не может быть иных принципов, кроме справедливости и беспристрастности.

«Необходимость реформирования судебной системы назрела. Мы слышим эти призывы от иностранных инвесторов, наших предпринимателей и сограждан.Поэтому в ближайшее время мною будут объявлены конкретные масштабные меры в данном направлении», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня в Акорде проходит встреча Касым-Жомарта Токаева с представителями отечественного бизнеса. На повестке – вопросы защиты прав бизнеса, участие предпринимателей в реализации новой экономической политики, а также системной поддержки МСБ.



