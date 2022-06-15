15 Июня 2022 15:05

Необходимость политреформ разъяснил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев разъяснил необходимость проведения политических реформ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Изначально я считал, что формула «Сначала экономика, затем политика», исчерпала свой ресурс, хотя она была очень полезной на начальном этапе в начале 90 годов, я понял, что нам нужно проводить политические преобразования, поскольку следовало высвободить гражданскую активность людей, и это был очень большой запрос общества. Я начал политические реформы по сути. Еще в 2019 году мы приступили к разработке закона о мирных собраниях, затем была введена 30%-ая квота для женщин, началась парламентская реформа, и т.д», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью российскому журналисту Андрею Кондрашову.

Объяснил Президент РК и направление проведенного в стране референдума.

«Что касается референдума, это касается продолжения той кампании, которую я начал с целью преобразования политической надстройки. Действительно, мы должны отойти от суперпрезидентской системы, она оправдала свое предназначение. Казахстан в конце 90-х- начале 2000-х годов предпринял очень большой рывок в своем развитии. Но жизнь не стоит на месте, нужны преобразования, нужны реформы. Поэтому, я посчитал нужным перейти к цивилизованной президентской системе, в которой должное место занимает влиятельный Парламент, исполнительная власть играет свою роль и полностью отчитывается перед Парламентом и перед своим народом», - отметил Глава государства.

«Что касается Парламента, то следующие выборы в Нижнюю палату будут проходить по совершенно новым правилам – 70 % - это пропорциональная система, так называемые партийные списки, и 30 % мажоритарная система по одномандатным округам. Конечно, понадобится изменить некоторые законы, связанные с деятельностью Парламента. Это большая работа, думаю, мы с ней справимся до конца года», - заключил К. Токаев.