Необходимое количество сена на зимовку скота заготовлено в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Свыше миллиона тысяч тонн сена заготовлено в Костанайской области. Именно такой объем необходим на зимовку скота в регионе. Об этом сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Ибрагим Бекмухамедов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По отчетным данным районов, заготовлено необходимое на зимовку скота количество сена – в наличии 1 млн. 097,6 тыс. тонн. Из них в сельхозпредприятиях имеется 549,9 тыс. тонн, домашних хозяйствах населения – 547,7 тыс. тонн. Потребность в сенаже составляет 143 тыс. тонн. На 21 августа заготовлено 140,6 тыс. тонн, или 98,3% от необходимого количества»,- сообщил Бекмухамедов.

Также в регионах области в полном объеме заложено сенажа. Также начинается закладка силосных кормов, где всего запланировано заготовить 143,4 тыс. тонн силосных кормов.

Что касается уборочной кампании, то по данным профильного ведомства в текущем году уборочные работы по области будут проведены на площади 5 миллионов гектар. Из них площади основных культур составляют – 4,4 млн га зерновые, и 661,1 тыс. га масличные культуры.

Судя по обмолоченным площадям зерновых, пока средняя урожайность по области составляет 8 ц/га. Работы начаты во всех районах.

«По программе форвардного закупа и товарного кредита через АО «Продкорпорация» сельхозформированиям необходимо сдать с урожая 466,3 тыс. тонн сельхозпродукции. В том числе по форвардному закупу 107 тыс. тонн, по товарному кредиту 359,3 тыс. тонн.

Из этих объемов пшеницы 429,7 тыс. тонн, ячменя 16,1 тыс. тонн, льна 12,2 тыс. тонн, подсолнечника 6,6 тыс. тонн, рапса 1,7 тыс. тонн»,- добавил Бекмухамедов.

Через АО «Аграрная кредитная корпорация» в текущем было прокредитовано 587 заявок сельхозтоваропроизводителей на сумму 35,4 млрд тенге.

«Сейчас акиматам районов необходимо вести активную разъяснительную работу с сельхозтоваропроизводителями, обеспечить первоочередное погашение обязательств перед государственными финансовыми учреждениями»,- подытожил Бекмухамедов.