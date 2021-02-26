ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В каких направлениях развивать сельское хозяйство, какова готовность аграриев к весенне-полевым работам обсуждали в Таразе на совещании в облакимате под председательством главы региона Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя облуправления сельского хозяйства Кайрата Аманова, в текущем году посевные площади региона увеличены с 735 тысяч гектаров до 760,8 тысячи гектаров, то есть на 25,8 тысячи гектаров. В том числе на 19,5 тысячи гектаров увеличены площади под зерновые и зернобобовые культуры и на 14,2 тысячи гектаров - кормовые культуры. Самый большой рост посевных площадей наблюдается в Кордайском и Шуском районах.

«На данный момент подготовлено 71,3 тысячи тонн семян, 67,6 тысячи из которых первой-третьей репродукций. Остальная часть семян, то есть около пяти процентов, относятся к элите. На 95 процентов готова к весенней посевной сельскохозяйственная техника», - проинформировал Кайрат Аманов.

Особое внимание глава региона Бердибек Сапарбаев уделил вопросу диверсификации сельскохозяйственных культур.

«Мы не должны ежегодно бездумно сеять одни и те же культуры. Нужно ориентироваться на рынок. Наблюдать за тем, на что есть большой спрос. Также необходимо заботиться о продовольственной безопасности региона, дабы обеспечить себя всем необходимым и тем самым стабилизировать цены», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

Не обошел стороной Бердибек Сапарбаев и вопрос обеспечения животноводов пастбищными землями. Он поручил своему заместителю Берику Нигмашеву использовать для этих целей лесной фонд региона.

«Я часто слышу от сельчан жалобы на недостаток пастбищ. А ведь у нас есть свободные земли, которые можно выдавать крестьянским хозяйствам в зависимости от количества содержащегося на них скота», - сказал глава региона.