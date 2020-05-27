Необходимо взять на жесткий контроль создание модели сельского здравоохранения – Глава государства
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительству надлежит взять на жесткий контроль исполнение мер по созданию эффективной модели сельского здравоохранения. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на третьем заседании Национального совета общественного доверия, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Еще одна застарелая проблема - межрегиональный разрыв в уровне доступности помощи. Помимо инфраструктурных различий, имеется разительный дисбаланс в обеспечении кадрами в городах и селах. В целом меры имеются, они разработаны. Теперь важна их качественная реализация. Правительству надлежит взять на жесткий контроль исполнение мер по созданию эффективной модели сельского здравоохранения», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства также отметил необходимость ускорения и повышения эффективности процессов цифровизации в сфере здравоохранения.
«Внедрение безбумажного ведения медицинской документации. В рамках госпрограммы развития здравоохранения запланировано создание единого цифрового пространства здравоохранения. 90% медорганизаций будут интегрированы в платформу, внедрены электронные паспорта здоровья, создана единая база хранения медицинской информации. Это план работы. Но его, безусловно, нужно реализовать», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Президент также добавил, что важно привлекать в систему здравоохранения квалифицированных IT-специалистов, задействовать потенциал отечественных разработчиков медицинских информационных систем.
Напомним, сегодня в онлайн-формате проходит третье заседание Национального совета общественного доверия началось под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева. По предложению членов Нацсовета, повестка предстоящего заседания посвящена развитию человеческого капитала, в частности вопросам развития сферы образования.
О создании Национального совета общественного доверия Касым-Жомарт Токаев объявил на церемонии инаугурации, состоявшейся 12 июня 2019 года.
17 июля 2019 года Президентом Республики Казахстан К. Токаевым подписан Указ «Об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.
В состав Национального совета вошли известные общественные деятели, депутаты Мажилиса, экономисты, политологи.
Первое заседание НСОД под председательством Главы государства состоялось 6 сентября 2019 года.
Второе заседание Национального совета общественного доверия состоялось 20 декабря 2019 года. Тогда были рассмотрены значимые вопросы по политической, экономической, социально-культурной модернизации с учетом предложений членов НСОД, общественности и гражданского общества.
- Искать новые таланты в системе госслужбы призвал Касым-Жомарт Токаев
- Специальную медаль для педагогов учредят в Казахстане
- Президент предложил привлекать ученых из-за рубежа для совместных исследований
- Президент обозначил курс финансирования научных работ
- Конторы по печатанию дипломов нужно закрыть - Касым-Жомарт Токаев
- Президент поручил рассмотреть вопрос допустимой избыточности системы здравоохранения
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана