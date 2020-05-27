Необходимо взять на жесткий контроль создание модели сельского здравоохранения – Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительству надлежит взять на жесткий контроль исполнение мер по созданию эффективной модели сельского здравоохранения. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на третьем заседании Национального совета общественного доверия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще одна застарелая проблема - межрегиональный разрыв в уровне доступности помощи. Помимо инфраструктурных различий, имеется разительный дисбаланс в обеспечении кадрами в городах и селах. В целом меры имеются, они разработаны. Теперь важна их качественная реализация. Правительству надлежит взять на жесткий контроль исполнение мер по созданию эффективной модели сельского здравоохранения», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также отметил необходимость ускорения и повышения эффективности процессов цифровизации в сфере здравоохранения.

«Внедрение безбумажного ведения медицинской документации. В рамках госпрограммы развития здравоохранения запланировано создание единого цифрового пространства здравоохранения. 90% медорганизаций будут интегрированы в платформу, внедрены электронные паспорта здоровья, создана единая база хранения медицинской информации. Это план работы. Но его, безусловно, нужно реализовать», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент также добавил, что важно привлекать в систему здравоохранения квалифицированных IT-специалистов, задействовать потенциал отечественных разработчиков медицинских информационных систем.

Напомним, сегодня в онлайн-формате проходит третье заседание Национального совета общественного доверия началось под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева. По предложению членов Нацсовета, повестка предстоящего заседания посвящена развитию человеческого капитала, в частности вопросам развития сферы образования.

О создании Национального совета общественного доверия Касым-Жомарт Токаев объявил на церемонии инаугурации, состоявшейся 12 июня 2019 года.

17 июля 2019 года Президентом Республики Казахстан К. Токаевым подписан Указ «Об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.

В состав Национального совета вошли известные общественные деятели, депутаты Мажилиса, экономисты, политологи.

Первое заседание НСОД под председательством Главы государства состоялось 6 сентября 2019 года.

Второе заседание Национального совета общественного доверия состоялось 20 декабря 2019 года. Тогда были рассмотрены значимые вопросы по политической, экономической, социально-культурной модернизации с учетом предложений членов НСОД, общественности и гражданского общества.







