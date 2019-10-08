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Необходимо вовлечь как можно больше людей в бизнес - Глава государства

8 Октября 2019 12:39
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Необходимо вовлечь как можно больше людей в бизнес - Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – После освобождения от уплаты налогов субъектов микро- и малого бизнеса бюджет столицы уменьшится на 40-50 млрд тенге. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по дальнейшему развитию столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В принципе, это ожидаемый результат, вынужденная мера, но необходимая по своей сути, чтобы вовлечь население города, как можно больше людей в бизнес, трагедии здесь нет», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что эти вопросы будут подробно обсуждены на совещании по экономике 15 октября.

«Я думаю, мы подробно поговорим о дополнительных источниках в бюджет на совещании по экономике, которое я планирую провести 15 октября и прошу Правительство не делать из этого трагедию, лучше администрировать и необходимые средства для пополнения запланированных потерь вы легко найдете, я считаю», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Экономика,
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Автор:

Серик Сабеков

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