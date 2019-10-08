Необходимо вовлечь как можно больше людей в бизнес - Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – После освобождения от уплаты налогов субъектов микро- и малого бизнеса бюджет столицы уменьшится на 40-50 млрд тенге. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по дальнейшему развитию столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В принципе, это ожидаемый результат, вынужденная мера, но необходимая по своей сути, чтобы вовлечь население города, как можно больше людей в бизнес, трагедии здесь нет», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что эти вопросы будут подробно обсуждены на совещании по экономике 15 октября.

«Я думаю, мы подробно поговорим о дополнительных источниках в бюджет на совещании по экономике, которое я планирую провести 15 октября и прошу Правительство не делать из этого трагедию, лучше администрировать и необходимые средства для пополнения запланированных потерь вы легко найдете, я считаю», - добавил Касым-Жомарт Токаев.