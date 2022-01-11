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Необходимо внести срочные коррективы в реформирование правоохранительной системы - Президент РК

Автор:  
Арайлым Мұрат
11 Января 2022, 11:48
Необходимо внести срочные коррективы в реформирование правоохранительной системы - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимо внести срочные коррективы в реформирование правоохранительной системы. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Президент, Вооруженные силы, правоохранительные структуры, органы Национальной безопасности, внешней разведки должны слаженно работать во имя одной цели – максимальной эффективной защиты наших граждан, конституционного строя, суверенитета под угрозой любого характера и масштаба.

По словам Президента, этого требуют коренные интересы нашего государства.

«Для решения данной задачи необходимо сфокусироваться на следующих приоритетах. Первое – внести срочные коррективы в реформирование правоохранительной системы. Мы значительно продвинулись в деле создания сервисной модели полиции и модернизации уголовного процесса. Нужно быть готовыми противостоять тотальным террористическим атакам. Командованию силовых структур незамедлительно приступить к отработке боевых навыков, оснащению эффективными средствами защиты и нападения», - сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.


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