НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимо внести срочные коррективы в реформирование правоохранительной системы. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Президент, Вооруженные силы, правоохранительные структуры, органы Национальной безопасности, внешней разведки должны слаженно работать во имя одной цели – максимальной эффективной защиты наших граждан, конституционного строя, суверенитета под угрозой любого характера и масштаба.

По словам Президента, этого требуют коренные интересы нашего государства.

«Для решения данной задачи необходимо сфокусироваться на следующих приоритетах. Первое – внести срочные коррективы в реформирование правоохранительной системы. Мы значительно продвинулись в деле создания сервисной модели полиции и модернизации уголовного процесса. Нужно быть готовыми противостоять тотальным террористическим атакам. Командованию силовых структур незамедлительно приступить к отработке боевых навыков, оснащению эффективными средствами защиты и нападения», - сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.