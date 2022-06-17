17 Июня 2022 21:33

Необходимо внедрять принципы «экономики замкнутого цикла» – Касым-Жомарт Токаев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ – Необходимо внедрять принципы «экономики замкнутого цикла». Такое мнение высказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев на 25-м Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан неизменно выступает в поддержку международных усилий по борьбе с изменением климата. Мы планируем последовательно расширять возможности для роста «зеленых» инвестиций и реализации соответствующих проектов. Экологические проблемы имеют глобальный характер и затронул, практически, все страны мира, в том числе и Казахстан. В прошлом году из-за небольшого количества осадков и мелководья на реках многие наши фермеры серьезно пострадали от засухи. В критическом состоянии находится трансграничная река Урал – на нашей территории она называется Жайык. Считаю, что подобные долгосрочные вызовы устойчивому развитию наших государств следует решать сообща. Думаю, нам стоит серьезно рассмотреть перспективы внедрения принципов «экономики замкнутого цикла», так называемой, циркулярной экономики«, – сказал К.Токаев.

Глава государства отметил, что в Казахстане ведется работа над уменьшением энергоемкости ВВП, расширением сектора возобновляемой энергетики и снижением транзитных потерь в данной отрасли. При этом, схожесть экономик, промышленные и инфраструктурные связи Казахстана и России, и сама география диктуют необходимость совместных усилий в этой стратегически важной сфере.