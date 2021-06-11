Необходимо вернуть неиспользуемые земли государству - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Совместное заседание коллегии областной прокуратуры, местного исполнительного органа по вопросам рационального использования пастбищных земель состоялось в Жамбылском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, в заседании принял участие аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, находившийся в Жамбылском районе с рабочей поездкой. Открыл заседание прокурор области Нургалым Абдиров.

Выступивший с докладом заместитель прокурора области Нурбек Уласбекулы отметил, что земли сельскохозяйственного назначения составляют 32 процента от общего земельного фонда. Площадь пастбищ составляет более 34 миллиона гектаров.

«В результате прокурорской проверки выявлено, что в Байзакском районе в крестьянском хозяйстве «Турсынбай» 15 га земли не используются по целевому назначению. Такие же нарушения выявлены и в Шуском районе. Кроме этого, по области всего 673 тысячи га земли находятся в руках «латифундистов». Всего их насчитывается 157. Такие факты выявлены в Кордайском, Шуском, Мойынкумском, Таласском районах. Проверка также выявила, что некоторые сельские акимы целенаправленно выдавали пастбища людям, не имевшим домашнего скота. После смерти землепользователей в некоторых случаях документы на пастбищные участки не переоформлялись», - рассказал спикер.

Завершая свое выступление, заместитель прокурора области Нурбек Уласбекулы предложил создать специальную рабочую группу при облакимате. Группа будет заниматься вопросами возврата в госфонд неиспользуемых земель сельхозназначения.

Отвечая на вопрос главы региона, Нурбек Уласбекулы сообщил, что на сегодняшний день государству возвращено 263 га земли, принимаются меры по возврату оставшихся земельных участков.

«Эти земли необходимо вернуть в оборот. Земля обязана трудиться», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

В ходе заседания с докладами выступили руководитель управления по контролю за использованием и охраной земель Абилхаир Тамабек, руководитель управления земельных отношений Бактияр Копбосынов.

«По итогам проверки выявлено сразу несколько неиспользуемых земельных участков. К примеру, в Таласском районе выявлено 108 тысяч га пастбищных земель, которые не используются, в Жамбылском районе – 58 тысяч га, в Кордайском – 20 тысяч га. Есть такие факты и в Шуском районе. Землевладельцы, которые владели около ста пастбищными участками, умерли. Но документы на эти земли годами не переоформляются ни на родственников, ни на других членов семьи. Какие меры предпринимают акимы районов для решения этих вопросов?», - обратился с вопросом Нургалым Абдиров к акимам районов, которые принимали участие в режиме видеоконференцсвязи.

Не только акимам Шуского, Таласского, Жамбылского, Кордайского, Жуалынского районов, но и их заместителям, акимам сельских округов пришлось держать ответ за многочисленные упущения.

«К примеру, в Таласском районе 234 га зарегистрированы на имя Камысбаева, который умер в 2013 году. Эти земли до сих пор кем-то незаконно используются. Крестьянское хозяйство «Шəушенова» получило 6 600 га пастбищных земель, хотя в хозяйстве не содержится скот. И таких примеров немало. Кто за это в ответе?», – возмущался Бердибек Сапарбаев.

Никто из акимов районов, акимов сельских округов не смог дать внятный ответ. Акимы сельских округов не знают, какое количество скота содержится в крестьянских хозяйствах.

Аким области поручил провести ревизию по целевому назначению земель и по мере выявления нарушений принять необходимые меры по всем неиспользуемым земельным участкам.

«Напоминаю вам, что это поручение Главы государства. Необходимо устранить все имеющиеся проблемы. Земля должна служить во благо нашего народа. Предоставляя пастбища населению, мы увеличим поголовье скота. Этими вопросами должны заниматься акимы районов, акимы сельских округов, рабочая группа», - заключил Бердибек Сапарбаев.