Необходимо установить специальный радиус общественных пастбищных угодий - юрист

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор юридической компании ТОО «Bazarbek&Partners», юрист по земельно-правовым спорам Бакытжан Базарбек высказался касательно пастбищных угодий в сельских местностях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо установить специальный радиус пастбищных угодий, предназначенных для сельского хозяйства. К сожалению, ни в Земельном кодексе, ни в подзаконных актах о радиусе не написано. В результате все земли, прилегающие к селу, были переданы крестьянским хозяйствам. Поэтому в рамках работы земельной комиссии мы должны внести соответствующие изменения в статьи 109, 110 Земельного кодекса и установить точный радиус. Земли в пределах этого радиуса должны стать общественными пастбищными угодьями», - предложил Бакытжан Базарбек во время второго заседания Комиссии по земельной реформе.

По его словам, местный исполнительный орган должен взять под свой контроль места пастбищных угодий.

«Если населению не хватает соответствующих пастбищных угодий, то государство должно превратить сельскохозяйственные угодья в радиусе 1-2 километров в общественные пастбища», - считает Б. Базарбек.

Напомним, в онлайн-режиме проходит второе заседание Комиссии по земельной реформе.

Заместитель Премьер-Министра РК, председатель Комиссии по земельной реформе Ералы Тугжанов ранее сообщил, что первое чтение законопроекта о запрете на продажу земли иностранцам состоится 7 апреля в Мажилисе.



