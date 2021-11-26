Необходимо ускорить выполнение планов «зеленого» развития и углеродной нейтральности – Кирилл Осин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Директор неправительственного учреждения «Эко Мангистау» Кирилл Осин в ходе юбилейного гражданского форума в Алматы затронул основные экологические вопросы в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что с первых дней независимости Казахстана значимые экологические угрозы были основой наших международных инициатив по закрытию Семипалатинского ядерного полигона, созданию безъядерной зоны, трансграничному сотрудничеству в бассейнах Аральского и Каспийского морей, а также заявления о принятии добровольных обязательств по сокращению парниковых газов в 1998 году.

«В декабре 2020 года Касым-Жомарт Кемелевич объявил об обязательствах по достижению углеродной нейтральности к 2060 году в связи с требованиями Парижского соглашения. Для решения экологических проблем нам необходимо усилить и ускорить выполнение планов «зеленого» развития и углеродной нейтральности. Сокращение выбросов парниковых газов предусматривает практически полную перезагрузку энергетической отрасли без угольной генерации и экономики в целом. Изменение климата окажет особенно сильное влияние на Казахстан с нашим засушливым климатом, уязвимыми экосистемами и отсутствием выхода к океану», - говорит он.

По его словам, к 2030 году прогнозируются рост опустынивания и деградации экосистем, увеличение дефицита воды и учащение засух, рост числа опасных природных явлений со значительными негативными последствиями для экономики, здоровья населения и устойчивости природных экосистем. Общественные организации обращают внимание на принимаемые практические меры, которые отличаются от заявленных намерений и не всегда соответствуют уровню климатических рисков и глобальных тенденций.

«Экологический кризис в стране набирает обороты и все больше влияет на ухудшение качества жизни и разрушает природную основу для устойчивого развития. Значительная доля вредных эмиссий в атмосферу и углеродных выбросов приходятся на транспорт и домохозяйства, а также бытовые отходы и несанкционированные свалки по всей стране. Потенциал гражданского общества готов предложить целый комплекс мероприятий, начиная от внедрения инновационных решений по ВИА, таких как производство биогаза при наращивании потенциала сельского хозяйства до использования гидротермальной энергии, что относится к более чистым источникам. Поддержка индивидуальных станций и накопителей для населения в отдаленных селах практически отсутствует. В тоже время, у нас имеются все условия для широкого внедрения наилучших доступных технологий и практик, развития торговли квотами, в которых могут принять участие и НПО посредством посадки деревьев, например, и вовлекаться в расчеты их поглощения», - добавил Кирилл Осин.

В Послании к народу Казахстана 1 сентября этого года, Президент обратил внимание на дефицит питьевой воды.

«Экологические организации Казахстана обеспокоены рисками в вопросах обеспечения ею и в этом вопросе общественные эксперты от экологических организаций не только Казахстана, а Центральной Азии и России могли бы внести свой вклад и видение для эффективного сотрудничества в вопросах экономии и рационального использования воды и ускорить переговорный процесс. На наш взгляд целесообразным в водном и продовольственном секторах являются совместные программы с соседними странами и региональная кооперация. Для этого важно активизировать и расширять региональный диалог и сотрудничество в сфере охраны окружающей среды. Ситуация с отходами, также удручающая и требующая целого комплекса мер, в рамках циркулярной экономики и принципам зеленых технологией, но для этого предстоит огромная работа с населением по раздельному сбору, перевозке, переработке, включая и завершающий этап избавления уже накопившихся отходов загрязняющих землю и грунтовые воды. Причем знания морфологического состава и методов обращения с ними играют определяющее значение, поскольку запрещенных к сжиганию отходы необходимо перерабатывать. Дискуссии в обществе относительно планов строительства так называемых мусоросжигательных заводов продолжаются, беспокойства людей нельзя игнорировать», - заметил спикер.

Глава «Эко Мангистау» напомнил о выступлении Президента касательно поручения изучить возможность строительства АЭС.

«Надеемся, что общественность страны будет ознакомлена с итогами этой работы и примет участие в процессе обсуждения, поскольку это затрагивает всех жителей нашей страны. Экологические НПО обращают внимание и на проблемы, связанных с особо охраняемыми природными территориями и приватизацией земель национальных парков - опасными для граждан страны и для будущих поколений. Мы призываем правительство пересмотреть свои планы и политику в интересах населения страны и сохранения природы. Мы обеспокоены формированием экологической политики в стране и просим существенно повысить роль гражданского сообщества в этом процессе на всех уровнях», - заключил он.