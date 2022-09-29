Необходимо ускорить перевод учебных материалов в цифровой формат - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Важны не только здания и классы – система подготовки учителей и учебные программы также должны соответствовать самым высоким стандартам. Об этом сказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев на очередном заседании Высшего совета по реформам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

« Еще один момент. Очень много жалоб также поступает в связи с тем, что дети вынуждены носить большие и тяжелые рюкзаки с учебниками. Это, несомненно, негативно сказывается на здоровье детей. Поэтому считаю необходимым ускорить перевод учебных материалов в цифровой формат. В общем, речь о максимальной цифровизации всего процесса обучения», - отметил Глава государства.