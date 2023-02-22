Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Необходимо ускорить передачу объектов газоснабжения компании «QazaqGaz» - Болат Акчулаков

Автор:  
Серик Сабеков
22 Февраля 2023, 12:05
Необходимо ускорить передачу объектов газоснабжения компании «QazaqGaz» - Болат Акчулаков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Меры для дальнейшей газификации регионов назвал министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обращаясь к Премьер-Министру Алихану Смаилову, глава Минэнерго заявил, что во исполнение поручений Президента по газификации страны министерством ведется системная работа по восполнению ресурсной базы газа и модернизации газотранспортной системы. Данные поручения находятся на постоянном контроле ведомства.

Вместе с тем, как отметил Болат Акчулаков, для дальнейшей газификации регионов, необходимо принятие следующих дополнительных мер:

-Строительство 2-ой нитки магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент». Предлагается начать разработку соответствующего ТЭО;

- Внедрение дифференцированного ценообразования для стимулирования рационального потребления газа для бытовых и коммунально-бытовых потребителей.

«Прошу поручить Министерству энергетики совместно с министерствами национальной экономики, индустрии и инфраструктурного развития, местными исполнительными органами, Самрук-Казына, АО «НК «QazaqGaz» разработать и внедрить данный механизм», - подчеркнул Болат Акчулаков.

Также, по его словам, необходимо завершение в текущем году АО «НК «QazaqGaz» цифровизации процессов подключения к газу для обеспечения прозрачного механизма получения доступа к голубому топливу и ускорить работу по передаче объектов газоснабжения от местных исполнительных органов в адрес АО «НК «QazaqGaz».

Фото: varva-slovo.com.ua


Правительство РК   Минэнерго РК   Газификация  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны