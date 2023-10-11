Необходимо усилить законодательство в сфере религии – Тамара Дуйсенова

Ранее мажилисмен Ермурат Бапи сказал о том, что мы обязаны вычеркнуть чуждое для нас радикальное религиозное течение, разрозненное внутри страны, как из разума, так и из сел, города. Комментируя высказывание депутата, заместитель Премьер-министра Тамара Дуйсенова заявила о необходимости усиления законодательства в сфере религии. Подробнее об этом она рассказала журналистам в кулуарах Мажилиса, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Мы приняли закон в 2011 году. Условия 2011 года и условия 2023 года разные. В этой связи мы проанализировали международный опыт. Посмотрели предложения, недавно выступали депутаты. Мы являемся светским государством. Этот принцип нужно усилить. Во-вторых, даже в действующем законе есть государственное регулирование деятельности религиозных объединений. Нужно усилить здесь государственное регулирование. И вторая часть - взаимодействие с этими организациями, чтобы они работали во благо страны и в соответствии с Конституцией страны и действующего законодательства, - прокомментировала Тамара Дуйсенова.

По ее словам, планируется работа с экспертной группой, в которую включены теологи, представители религиозных объединений и депутаты.