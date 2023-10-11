Мы против идеи ваххабизма и салафизма – казахстанский депутат Ермурат Бапи

Депутат Мажилиса Ермурат Бапи призвал пользователей социальных сетей не вводить население в заблуждение. По его словам, некоторые лица пропагандируют в соцсетях мысль о том, что депутаты, якобы, выступают против религии Ислам. Однако Ермурат Бапи развеял такие мифы и заявил, что депутаты только против идеи ваххабизма и салафизма, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Мы не можем поставить под угрозу национальную целостность нашей страны и традиционную религию народа, будущее нашего поколения. Если мы хотим сохранить наше национальное достоинство, мы обязаны вычеркнуть чуждое для нас религиозное течение, разрозненное внутри страны, как из разума, так и из сел, города. Однако некоторые лица бьют тревогу в социальных сетях, что «депутаты якобы против религии ислам». Хочу напомнить, что мы не выступаем против Ислама, мазхаба Ханафи. Мы против идеи ваххабизма, салафизма. Вообще существуют ли концептуальные программы, разработанные правительством против таких течений, которые чужды быту и обычаям казахского народа? - спросил Ермурат Бапи.

Заместитель Премьер-Министра Тамара Дуйсенова ответила, что на текущий момент данный вопрос рассматривается в Правительстве.

- Как вы знаете, в 2011 году был принят закон о религиозной деятельности. Для реализации этого закона приняты три концептуальных документа за пять лет. Тот вопрос, который вы сейчас поднимаете, действительно превратился в большую проблему. С августа мы занимаемся этим вопросом. Мы приглашали теологов, представителей религиозных организаций, обменивались мнениями. Ваши предложения они тоже поддерживают, - прокомментировала Тамара Дуйсенова.

По ее словам, становится невозможным полностью заблокировать контент, пропагандирующий различные религиозные течения в социальных сетях.