2 Июня 2022 21:06

Необходимо усилить сельское звено здравоохранения - глава Минздрава РК

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В рамках первого дня рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область министр здравоохранения Ажар Гиният провела встречу с главой региона Гали Искалиевым, в ходе которой был представлен план по модернизации местного здравоохранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

В ходе презентации плана советник акима Ляйля Бекжанова обозначила несколько ключевых проблем в системе здравоохранения региона, влияющих на ухудшение показателей по основным нозологиям (социально значимые, онкозаболевания, травмы, родовспоможения).

«В области идёт увеличение онкологических больных на стадиях последней запущенности, рост количества детей с врожденными пороками развития, при этом отмечается высокий износ зданий и оборудования свыше 80%», - сообщили советник главы ЗКО.

По видению местных исполнительных органов необходимо развивать службы детства и родовспоможения, совершенствуя раннюю диагностику пороков развития плода, создавать условия для детской нейрохирургии.

Вторым приоритетом обозначено развитие кардиологической и кардиохирургической помощи путём внедрения инновационных технологий при открытых и закрытых операциях на сердце, предполагается усиление травматологии на районном уровне. В целом, упор сделан на внедрение в области новых высокотехнологических медицинских услуг.

Министр здравоохранения высказала по этому поводу свое мнение, отметив, прежде всего, приоритетность решения проблем на первичном уровне здравоохранения.

«Необходимо поднимать эффективность ПМСП, все начинается оттуда, нужно анализировать, на каком уровне поставлена выявляемость заболеваний, почему столько запущенных случаев при обращениях пациентов, почему люди вынуждены ехать в другую страну за медпомощью», - отметила в своем выступлении Ажар Гиният.

«Мы можем бесконечно вливать ресурсы в стационары и высокотехнологичную помощь, но если больные не будут вовремя обследованы на первичном уровне, не будут получать квалифицированную помощь на амбулаторном уровне, не доводя свои болезни до поздних хронических стадий, то мы никогда не сможем кардинально изменить ситуацию с показателями здоровья людей», - подчеркнула глава Минздрава.

По словам А.Гиният, необходимо усилить сельское звено здравоохранения, увеличивать штаты районных больниц, открывать чековые центры, поднимать уровень регионализации, тем самым приближать медицину к человеку, где бы он не жил.

«Минздрав готов помочь, поддержать методологически в решении озвученных проблем, но основные вопросы оказания качественной медпомощи населению региона, включая кадровые, организационные, должны решаться на местах с привлечением грамотных сильных управленцев отрасли», - отметила министр, резюмируя обсуждение перспектив регионального здравоохранения.