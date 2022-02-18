Необходимо усилить полномочия маслихатов – Аят Сугирбай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О необходимости усиления полномочий маслихатов высказался председатель ОО «Ұлтық рух», депутат Мангистауского областного маслихата Аят Сугирбай. По словам спикера, в связи с особенностью каждого региона маслихаты должны быть наделены полномочиями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все началось с Жанаозена из-за повышения стоимости газа. Однако не только в Жанаозене, но и в целом по стране, думаю, наблюдается рост цен на социальные товары, продукты. Цены растут, но не увеличивается заработная плата населения. К тому же, в 2020-2021 годах мы жили в условиях пандемии. Тогда многие граждане лишились основного заработка, думаю, это тоже оказало влияние. В Мангистауской области, по сравнению с другими регионами, цены на социальные товары, одежду, продукты дороже. Если в некоторых регионах можно прожить на 150 тысяч тенге, то в западном регионе – сложно. Также у нас благоприятная демографическая ситуация, хорошая рождаемость. Человеку сложно прокормить 5-6 детей на 150 тысяч тенге, если они еще посещают дополнительные кружки», - прокомментировал Аят Сугирбай.

В ходе беседы спикер дал оценку работе местных исполнительных органов.

«Мне кажется, местная власть ведет свою работу правильно в соответствии с законодательством и нормами. Может быть и есть свои недостатки. Тем не менее, так как у нас централизованная власть, обширные проблемы решаются на центральном уровне. Местный исполнительный орган не может их решить, потому что все упирается к законодательным требованиям. А закон принимают центральные органы власти. Даже внесение изменений в законодательство – дело не одного дня. Поэтому местные исполнительные органы должны доводить все проблемы до центральной власти. А центральная власть, в свою очередь, должна принимать все необходимые меры для их решения. Считаю, что нужно оптимизировать процесс внесения изменений в закон. Наряду с этим, нужно расширить и усилить полномочия маслихатов. Думаю, что в связи с особенностью каждого региона маслихаты должны быть наделены полномочиями», - отметил глава общественной организации.

В Мангистауской области 4 января был создан общественный штаб в связи с происходившими событиями в стране. Одним из членов штаба стал Аят Сугирбай.

«Мы знали о происходящем. 3 января провели оперативное совещание, решили создать общественный штаб. Взяли инициативу в свои руки. Это большая ответственность. В ближайшее время население, думаю, даст свою оценку нашей проведенной работе. Мы ставили перед собой цель – мирным путем завершить шествия. Поэтому были рады, что все разошлись мирным путем», - добавил он.