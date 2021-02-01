Необходимо уделять должное внимание качеству стройработ – аким столицы
Для того чтобы город был комфортным для проживания, акимат уделяет особое внимание жилищному вопросу: это и строительство доступного льготного жилья, и снос аварийных ветхих домов, и проведение капитального ремонта ЖК.
«В текущем году по поручению Главы государства увеличим объем строительства социального жилья. Встретился с представителями ведущих строительных компаний и банков, обсудили планы на этот год. В прошлом году в столице построили и ввели в эксплуатацию рекордные 3 млн кв.м. жилья. Со своей стороны, стройкомпаниям мы снимаем все административные барьеры, убираем лишние звенья в виде ненужных посредников – их нужно отрезать как опухоль», - отметил аким на своей странице в Instagram.
Для обеспечения новых домов водой, канализацией и теплом ведется проектирование и строительство ТЭЦ-3 (1-ая очередь, теплоснабжение), КОС-2 (канализационные очистные сооружения) и НФС-3 (водоснабжение).
Фото: Александр Куприенко