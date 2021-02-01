Необходимо уделять должное внимание качеству стройработ – аким столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов встретился с представителями ведущих строительных компаний и банков. Участники встречи обсудили планы на текущий год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Для того чтобы город был комфортным для проживания, акимат уделяет особое внимание жилищному вопросу: это и строительство доступного льготного жилья, и снос аварийных ветхих домов, и проведение капитального ремонта ЖК.

«В текущем году по поручению Главы государства увеличим объем строительства социального жилья. Встретился с представителями ведущих строительных компаний и банков, обсудили планы на этот год. В прошлом году в столице построили и ввели в эксплуатацию рекордные 3 млн кв.м. жилья. Со своей стороны, стройкомпаниям мы снимаем все административные барьеры, убираем лишние звенья в виде ненужных посредников – их нужно отрезать как опухоль», - отметил аким на своей странице в Instagram.

Для обеспечения новых домов водой, канализацией и теплом ведется проектирование и строительство ТЭЦ-3 (1-ая очередь, теплоснабжение), КОС-2 (канализационные очистные сооружения) и НФС-3 (водоснабжение).

Фото: Александр Куприенко