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Необходимо учитывать широкий аспект деятельности общественных организаций - эксперт
11 Мая 2022 19:27

Необходимо учитывать широкий аспект деятельности общественных организаций - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По словам председателя общественного фонда «Белсенді азамат» Гамала Тузелбаева, при внесении изменений в статью 44 Конституции РК акимы будут принимать решение с учетом мнения общественности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Написанием красивой и грамотной Конституции не ограничимся. Все необходимо реализовывать на деле. В этом контексте немаловажную роль играет гражданское общество, его активность, эффективное действие существующих в Казахстане механизмов общественного участия. Мы должны обратить пристальное внимание на общественные советы. Это действующий инструмент вовлечения граждан в процесс принятия государственных решений. Сегодня на законодательном уровне закреплено, что госорганы принимают решение и должны учитывать мнение общественности. В этой связи в статью 44 Конституции вносится изменение, где исключается полномочие Президента отклонять акты акимов областей, городов республиканского значения. Это вполне адекватно, потому что акимы должны принимать решение с учетом мнения общественности», - пояснил глава общественного фонда «Белсенді азамат».

Гамал Тузелбаев напомнил об ответственности каждого акима за социально-экономическое развитие региона, за положение дел в той или иной области. Если акимы будут принимать решения с нарушением законодательства, то суды будут отклонять или принимать меры наказания.

В проекте изменений также указано, что Счетный комитет преобразовывается в Высшую аудиторскую палату.

«Она будет отчитываться перед Мажилисом два раза в год. Хочется, чтобы они активно взаимодействовали с неправительственным сектором. Необходимо учитывать широкий аспект деятельности общественных организаций в образовательных, информационных, разъяснительных вопросах. В проекте изменений есть вопросы, которые могут вызвать сомнения граждан. Это касается наделения полномочий Правительства создавать нормативно-правовые акты, которые временно будут иметь законную силу», - считает Г. Тузелбаев.

Ранее сообщалось, что проект закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» будет вынесен на республиканский референдум, который состоится 5 июня 2022 года.
Автор:
Корреспондент
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