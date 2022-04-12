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Необходимо соблюдать баланс интересов - глава Мининдустрии о ценах на жилье

Автор:  
Акбота Кузекбай
12 Апреля 2022, 13:34
Необходимо соблюдать баланс интересов - глава Мининдустрии о ценах на жилье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев прокомментировал цены на жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы знаете, что по программе «Нурлы Жер», стоимость квадратного метра, построенного государством, фиксированная. На каждый город, на каждую область она определена, и мы ее не меняем (…). Мы идем навстречу строительной отрасли, и говорим: «да, государство повышает цены, однако кто-то должен покупать это жилье». Покупать это жилье будут наши люди, но уже по более высокой цене. Поэтому, здесь необходимо соблюдать баланс интересов», - прокомментировал К. Ускенбаев на брифинге после Правительства.

Глава Мининдустрии также отметил, что строительная отрасль является важной для страны.

«Строительную отрасль мы поддерживаем. Но мы должны учитывать интересы населения. Тот продукт, который производит строительная отрасль, должен быть доступен для населения», - добавил К. Ускенбаев.

Ранее глава ведомства заявил, что кризиса в строительном секторе нет.


Строительство   Жилье   Общество   МИИР РК  
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