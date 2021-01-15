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НЕОБХОДИМО СНИЗИТЬ ПОРОГ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ ДО 5% - КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ

15 Января 2021 10:49
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НЕОБХОДИМО СНИЗИТЬ ПОРОГ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ ДО 5% - КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ

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#Президент Казахстана   #Политические партии   #Первое заседание Парламента-2021  
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