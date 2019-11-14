Необходимо скорейшее налаживание инфраструктуры окраин агломераций – Касым-Жомарт Токаев

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал о Косшы на совещании по вопросам развития Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Акорды.

«Косшы – это яркий пример необходимости скорейшего налаживания работы по решению инфраструктурных вопросов окраин агломераций. По численности населения Косшы имеются 3 разные цифры: фактически проживает 52,5 тыс. человек», - сказал Президент.