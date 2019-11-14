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Необходимо скорейшее налаживание инфраструктуры окраин агломераций – Касым-Жомарт Токаев
14 Ноября 2019 12:52
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КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал о Косшы на совещании по вопросам развития Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Акорды.
Новости по темеКасым-Жомарт Токаев поручил решить вопрос с пастбищами в Акмолинской области Президент поручил руководству Акмолинской области работать над освоением продовольственного рынка столицы Президент о строительстве предприятия по добыче марганцевых руд в Жаксы: Необходимо учитывать мнение населения
«Косшы – это яркий пример необходимости скорейшего налаживания работы по решению инфраструктурных вопросов окраин агломераций. По численности населения Косшы имеются 3 разные цифры: фактически проживает 52,5 тыс. человек», - сказал Президент.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Акмолинская область,
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