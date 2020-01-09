Необходимо широкое разъяснение в обществе основных моментов статьи Президента РК - ученый

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимо широкое разъяснение в обществе основных моментов статьи Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке». Об этом заявил доктор филологических наук, профессор Ракымжан Турысбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я подробно ознакомился со статьей Президента об Абае. В ней указаны основные направления празднования юбилея великого поэта. Всем нам известно, что Абай оставил неизгладимый след в национальной истории и духовном развитии нашего народа. В ней также говорится о проведении эстафеты по чтению отрывков произведений Абая, ее важности. В статье говорится и о месте произведений Абая в деле образования и воспитания. Главное в ней отмечено, что мечта Абая – это и есть мечта нашего народа. Считаю, что именно в этом заключается основной посыл данной работы», - отметил Ракымжан Турысбек в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

В этой связи профессор считает, что необходимо широко разъяснить в обществе основные моменты статьи Главы государства.

Ранее сообщалось, что в республиканской газете «Egemen Qazaqstan» опубликована статья Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке». Статья Главы государства посвящена предстоящему 175-летию со дня рождения великого казахского поэта, мыслителя, общественного деятеля Абая и значению его личности и наследия для современного общества.

Фото: abaialemi.kz