Необходимо разработать концепцию развития Съезда на 2023-2033 годы - Президент Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев на церемонии закрытия VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий заявил о необходимости разработки концепции развития Съезда на 2023-2033 годы. Глава государства отметил, что концепция должна включать в себя конкретные шаги и этапы для дальнейшего укрепления и влияния форума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По мере того, как Съезд завершает работу, я убежден, что духовные лидеры могут и внесут свой вклад в преодоление разногласий и разночтений современного мира и достижение большего благополучия и благосостояния для всего человечества. Детальная декларация принимается и была принята в заключении работы данного Съезда. Этот очень важный документ охватывает фундаментальные вопросы, может использоваться в качестве инструкции, в качестве подспорья международными организациями и политиками во всем мире», - сказал на закрытии Съезда Президент Казахстана.

Глава государства заявил о необходимости разработки концепции развития Съезда на 2023-2033 годы.

«Наша задача – последовательно продвигать идеи данной декларации. Также полагаю, что необходимо разработать концепцию развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий на период с 2023 по 2033 годы. Данная концепция должна включать в себя конкретные шаги и этапы для дальнейшего укрепления и влияния нашего форума. Последовательно реализуя приоритеты внутренней и внешней политики, Казахстан будет оказывать поддержку деятельности Съезда. Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить и продвигать открытый диалог между цивилизациями и укреплять мир и стабильность», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства выразил благодарность всем гостям и участникам Съезда и призвал работать вместе во имя мира, сотрудничества и солидарности.