Необходимо разъяснять сельчанам важность участия в госпрограммах - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Шуский район аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев принял участие в отчетных встречах с населением в Балуан Шолакском и Дулатском сельских округах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе акима Жамбылской области, сельские акимы рассказали об итогах развития вверенных им населенных пунктов за прошедший год, планах на перспективу, а местные жители акцентировали внимание руководства на проблемах, которые еще предстоит решить.

Глава региона отметил, что удовлетворен положением дел в округах и заверил, что и в дальнейшем будет продолжена планомерная работа по повышению уровня жизни сельского населения.

Кроме того, Бердибек Сапарбаев подчеркнул важность обеспечения поливной водой крестьянских угодий и придомовых участков. «Не зря говорят, что без воды не будет урожая, без урожая не будет процветания страны. Поэтому проблему подачи поливной воды постараемся решить до начала посевной кампании», - сказал аким области.

Заслушав доклад акима Балуан Шолакского сельского округа Базархана Жунискулова, Бердибек Сапарбаев поинтересовался количеством полученных сельчанами грантов, а также тем, на что жители округа потратили эти средства. Он подчеркнул, что необходимо разъяснять сельчанам важность участия в государственных программах.

Представители местной общественности также подняли ряд актуальных проблем. В частности, они попросили восстановить электропроводку в сельском Доме культуры, пришедшую в негодность еще в 2010 году из-за скачков напряжения в сети. Бердибек Сапарбаев заверил, что будет оказано содействие в восстановлении и ремонте Дома культуры.

В ходе встречи отмечалось, что благодаря спонсорской поддержке успешно занимающихся бизнесом жителей сельского округа построен спортивный комплекс, что позволило активнее вовлекать местную молодежь в занятия спортом.

В селе Байдибек перед собравшимися отчитался аким Дулатского сельского округа Найман Султанбаев. Он имеет большой опыт работы, пользуется авторитетом и уважением среди сельчан. Именно это помогает ему привлекать состоятельных граждан для посильной помощи своим землякам. Во многом именно благодаря этому в селе в рамках инициированного главой региона проекта «Асарлатып үй салу» в прошлом году сразу трем нуждающимся семьям подарили дома, а в текущем году частный предприниматель намерен построить новую мечеть. Еще один успешный житель села планирует построить на трассе кемпинг.

Есть и нерешенные вопросы. Это касается подачи поливной и питьевой воды, изношенности линий электропередачи. Бердибек Сапарбаев заверил сельчан, что все эти проблемы будут в самом скором времени решены.