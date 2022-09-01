НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ РЕШИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ КАНАЛОВ ВВОЗА МАШИН - ПРЕЗИДЕНТ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры для перекрытия всех нелегальных каналов ввоза машин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всем известна проблема с автомобилями из некоторых стран ближнего зарубежья. Они остаются вне правового поля, создавая угрозу общественной безопасности. Необходимо принять решительные меры для перекрытия всех нелегальных каналов ввоза машин впредь», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием.

По словам Президента, надо урегулировать ситуацию с такими автомобилями, ввезенными до 1 сентября текущего года.

«Для их легализации предлагаю применить в разовом порядке единый сбор за утилизацию и первичную регистрацию в размере, не превышающим 200-250 тыс. тенге. Эта мера должна коснуться автомобилей, не находящихся в розыске и прошедших таможенную «очистку», - уточнил Президент.

Ранее сообщалось, что сегодня Глава государства выступает с Посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента. Основная часть Послания посвящена социально-экономическому развитию страны. Прямая трансляция Послания народу Казахстана проводится на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств.