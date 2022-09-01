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    11:15, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ РЕШИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ КАНАЛОВ ВВОЗА МАШИН - ПРЕЗИДЕНТ РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры для перекрытия всех нелегальных каналов ввоза машин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Всем известна проблема с автомобилями из некоторых стран ближнего зарубежья. Они остаются вне правового поля, создавая угрозу общественной безопасности. Необходимо принять решительные меры для перекрытия всех нелегальных каналов ввоза машин впредь», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием.

    По словам Президента, надо урегулировать ситуацию с такими автомобилями, ввезенными до 1 сентября текущего года.

    «Для их легализации предлагаю применить в разовом порядке единый сбор за утилизацию и первичную регистрацию в размере, не превышающим 200-250 тыс. тенге. Эта мера должна коснуться автомобилей, не находящихся в розыске и прошедших таможенную «очистку», - уточнил Президент.

    Ранее сообщалось, что сегодня Глава государства выступает с Посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента. Основная часть Послания посвящена социально-экономическому развитию страны. Прямая трансляция Послания народу Казахстана проводится на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств.


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