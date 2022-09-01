Необходимо перейти к новой тарифной политике - Президент РК об электроснабжении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В стране изношены две трети сетей электроснабжения, 57% тепловых коммуникаций и почти половина водопроводных сетей. Об этом заявил Глава государства, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана, передает МИА «Казинформ».

«Эти цифры говорят сами за себя. Искусственное сдерживание тарифов чревато веерными отключениями, авариями, и, как итог, угрозой здоровью и жизни граждан. На монопольных рынках необходимо перейти к новой тарифной политике «Тариф в обмен на инвестиции». Показатели износа сетей и мощностей нужно сократить минимум на 15%», - сказал Президент.

Как сообщалось ранее, в столице Казахстана началось совместное заседание палат Парламента, где Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана.

Прямая трансляция Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана доступна на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств.

Основная часть Послания будет посвящена социально-экономическому развитию страны.