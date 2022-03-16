Необходимо пересмотреть Закон о СМИ - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил пересмотреть Закон о СМИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«СМИ могут и должны поднимать насущные проблемы. Но делать это нужно с большой гражданской ответственностью. Работать не по заказам извне, способствуя поляризации нашего общества, и не за теневые гонорары, участвуя в скрытой борьбе политических кланов. Журналисты должны искренне переживать за свою страну и ее граждан. Недаром СМИ называют четвёртой властью. Именно поэтому вам следует распоряжаться своим влиянием на умы и сердца людей со всей осторожностью. Это я специально обращаюсь к нашей журналистской братии», - обратился Глава государства, выступая с Посланием народу Казахстана.

В этой связи Глава государства предложил пересмотреть Закон о СМИ.

«Убежден, что дальнейшие демократические преобразования невозможны без независимых и ответственных СМИ. Поэтому необходимо пересмотреть закон о средствах массовой информации с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы», - отметил Президент.