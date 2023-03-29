Необходимо открыть двери на госслужбу для талантливых управленцев из частного сектора – Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва, заявил, что необходимо повысить эффективность государственного управления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Требуется повысить эффективность государственного управления и качество стратегического планирования. Предвыборные обещания и программы теперь нужно последовательно и кропотливо воплощать в реальность. От этого зависит доверие граждан к институтам власти и их вера в реальность перемен», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что ключевая роль в разработке и реализации реформ отведена государственным служащим.

«Поэтому на государственную службу нужно привлекать высокомотивированных и высококвалифицированных специалистов. Необходимо максимально открыть двери для талантливых управленцев и профессионалов из частного сектора. Нам следует перейти на более гармоничную, децентрализованную модель государственной службы. Нужно привыкнуть решать проблемы сразу на местах, не ожидая поручений сверху. Наряду с институциональными изменениями требуется коренная модернизация организационной культуры в государственных структурах», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Президент РК заявил, что движение в сторону демократизации политических процессов будет продолжено.