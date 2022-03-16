НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ УСТОЙЧИВОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ – КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объяснил нестабильность на валютном рынке страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нужно обеспечить устойчивость национальной валюты – это ключевой фактор нашей экономической безопасности. Последние события в мире оказали мощнейшее давление на курс тенге. Нестабильность на валютном рынке связана с паникой, выводом капитала, серыми трансграничными, денежными перетоками. Поэтому в финансовой сфере требуется снизить повышенный спекулятивный спрос, возникший в том числе из-за активности покупателей извне», - сказал Глава государства в своем Послании народу Казахстана.

К.Токаев напомнил, что позавчера подписал специальный указ, который вводит ограничение на вывоз валюты за рубеж. Президент уверен, что крупные институциональные игроки должны осуществлять покупку иностранной валюты только в рамках исполнения своих договорных обязательств, обеспечив ее предложение.

«Следует проработать вопрос увеличения продаж экспортной валютной выручки компаниями с государственным участием. Жду, что частные недропользователи тоже обеспечат продажи своей валютной выручки», - добавил Президент.

Также Глава государства отметил договорные обязательства банков второго уровня, которые должны осуществлять контроль и мониторинг приобретения валюты их клиентами.

«Следует установить жесткий контроль за соблюдением данного требования банками. Спекуляции на рынках ни в коем случае не должны стать причиной неоправданного сжигания наших резервов. Правительству, Национальному банку, Агентству по развитию и регулированию финансового рынка нужно принять решительные меры в этом направлении. В целом нужны неординарные решения», - заключил Касым-Жомарт Токаев.